"الخارجية": أرمينيا تحرص على استمرار أنشطتها غير القانونية في أراضي أذربيجان
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
باكو، 4 يناير (أذرتاج)
إن التصريح الأخير الذي ادلت به وزارة الخارجية الارمينية بتاريخ 3 يناير عام 2023 بشأن الاعتصام البيئي في طريق لاتشين، لا أساس له من الصحة، ويهدف الى تضليل الرأي العام بين الشركاء الدوليين وتوتير الأوضاع بشكل متعمد.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على التصريح الأرميني المذكور.
كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية : "وليس من المستغرب إدلاء وزارة خارجية أرمينيا بالتصريح المليء بالتحريفات بشأن احتجاج مجموعة من ممثلي المجتمع المدني الاذربيجاني على حالات نهب ثرواتنا الطبيعية المستمرة منذ فترة الاحتلال الأرميني التي دامت 30 عاما في أراضينا. يبدو أن أرمينيا لا تزال حريصة على استمرار أنشطتها الاقتصادية والأخرى غير القانونية في أراضي أذربيجان."
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