"الخارجية": اتهام وزارة الخارجية الارمينية أذربيجانَ بالتهجير سخيف

باكو، 4 يناير (أذرتاج)

اتهام وزارة الخارجية الارمينية أذربيجانَ بالتهجير والتطهير العرقي سخيف وكذلك محاولة إخفاء سياسة التطهير العرقي التي نفذها الأرمن بشكل ممنهج ومتواصل في القرن العشرين ضد الاذربيجانيين في أراضي أرمينيا وأذربيجان.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على التصريح الأرميني المذكور.

كما ورد في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية: "أن تهجير حوالي مليون اذربيجاني وتطهيرهم العرقي من قبل أرمينيا وارتكاب أرمينيا مجازر ضد الاذربيجانيين منذ عام 1987 في حين برزت المزاعم الارمينية على أراضي أذربيجان واقع تاريخي. الى جانب ذلك، يمكن الذكر ان عدد السكان الاذربيجانيين المدنيين، الذين سقطوا قتلى في الأراضي البعيدة عن منطقة القتال في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما، أكثر بكثير من العدد المزعوم للسكان الأرمن المدنيين القتلى. كل هذا أدلة دامغة يظهر طرفا يستهدف السكان المدنيين.