تبادل الآراء مع شركة صينية حول الاستثمار في اذربيجان

باكو، 4 يناير، (أذرتاج)

قام ممثلو شركة "مجموعة الطاقة والهندسة الصينية" بزيارة وكالة ترويج الصادرات والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو).

أفادت وكالة أذرتاج أن يوسف عبداللايف رئيس اذبرومو قدم معلومات مفصلة حول أنشطة الوكالة وبيئة الأعمال والاستثمار التي تم إنشاؤها في اذربيجان وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ودعا الشركة الصينية للتعاون النشط.

تحدث وانغ جيليانغ نائب رئيس المقر العام الإقليمي في جنوب آسيا لشركة "مجموعة الطاقة والهندسة الصينية" عن أنشطة الشركة.

تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول قضايا الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والبناء في أذربيجان.