سلجوق بيرقدار: "كيزيل ألما" ستتفوق على مقاتلة "إف-35" الامريكية

باكو، 4 يناير، (أذرتاج)

وفقا لعدد من المؤشرات، ستتفوق المسيّرة التركية النفاثة "بيرقدار كيزيل ألما" على المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس "إف-35".

في المستقبل، ستكون قادرة على المشاركة في المعارك الجوية ضد الطائرات المقاتلة الكلاسيكية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها سلجوق بيرقدار رئيس شركة "بايكار" في مقابلة مع قناة "تي في نت".

قال بيرقدار: إننا نخطط لإنتاج نسخة أسرع من الصوت لمقاتلة بدون طيار. يمكن استخدام "كيزيل ألما" في المعارك الجوية ضد المقاتلات التقليدية. بعد أن تصبح جاهزة تماما ستتفوق على الطائرات المقاتلة "اف-35" وفقا لبعض مؤشراتها". طائرة مسيرة "كيزيل ألما" هي من طائرات الجيل الخامس مثل مقاتلة "إف-35" ولكن يتم التحكم فيها عن بعد. في المستقبل، ستكون هذه الطائرة تحديا للجيل الخامس من الطيران الكلاسيكي".

إن طائرة "كيزيل ألما" التي تم عرضها لأول مرة في "تيكنوفيست" في سامسون في أغسطس من عام 2022 هي طائرة مقاتلة تركية أسرع من الصوت تم تطويرها كجزء من مشروع مجمع الطائرات المقاتلة بدون طيار "MIUS". تبلغ كتلة طيران الطائرة بدون طيار حوالي 6 أطنان، منها حوالي طنين هي الحمولة. تستطيع "كيزيل ألما" الطيران لمدة 5-6 ساعات على ارتفاع 12 كيلومترا. وفقا للشركة، بفضل القدرة على العمل مع شبكة "SATCOM"، فإن نطاق رحلات الطائرات بدون طيار غير محدود. اكتملت بالفعل اختبارات منصة "كيزيل ألما" التي قامت بأول رحلة لها في شهر ديسمبر من العام الماضي.