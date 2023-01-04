أذربيجان: 34 إصابة بكورونا في 4 يناير

باكو، 4 يناير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 34 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 95 مصابا بالفيروس خلال 4 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و496 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و149 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و8 مرضى منهم ويستمر علاج 339 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 965 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و434 ألف و660 فحص طبي.