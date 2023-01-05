فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٨]
باكو، 5 يناير (أذرتاج)
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن باريس ستسلم كييف "دبابات قتالية خفيفة".
جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، ذكر أن ماكرون وافق على تسليم كييف دبابات قتالية خفيفة من طراز "AMX-10 RC"، في إطار سعيه إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا.
وأوضح أن الاتفاق جاء بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين.
يذكر أنها المرة الأولى التي تزود فيها القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي.
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