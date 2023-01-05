  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٨]
    فرنسا تسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة

    باكو، 5 يناير (أذرتاج)

    أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن باريس ستسلم كييف "دبابات قتالية خفيفة".

    جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، ذكر أن ماكرون وافق على تسليم كييف دبابات قتالية خفيفة من طراز "AMX-10 RC"، في إطار سعيه إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

    وأوضح أن الاتفاق جاء بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين.

    يذكر أنها المرة الأولى التي تزود فيها القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
    حديقة غير عادية تحت الماء
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٥‎]
    الكشف عن قائمة شركات الطيران الأكثر أمانا
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
    إسطنبول تستضيف مؤتمرا دوليا للغاز
    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
    سلجوق بيرقدار: "كيزيل ألما" ستتفوق على مقاتلة "إف-35" الامريكية