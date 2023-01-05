البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 5 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095

أورو EUR 1 1.8029

دولار أسترالي AUD 1 1.1583

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.313

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1003

كرون دنماركي DKK 1 0.2424

لاري جورجي GEL 1 0.6296

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

دولار كندا CAD 1 1.2587

دينار الكويت KWD 1 5.5493

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862

بيسو المكسيك MXN 1 0.0876

جنيه مصري EGP 1 0.0643

لاي مولدوفا MDL 1 0.0888

كرون النرويج NOK 1 0.1683

زلوتي بولندا PLN 1 0.3846

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0236

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.269

دولار سنغافورة SGD 1 1.2668

ريال السعودية SAR 1 0.4522

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.0907

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0676

كرون التشيك CZK 1 0.0752

يوان الصين CNY 1 0.2469

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0463

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4817

كرون السويد SEK 1 0.1617

فرنك سويسرا CHF 1 1.8274

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1337

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.2845

بيسو تشيلي CLP 100 0.1986

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004