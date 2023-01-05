البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 5 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095
أورو EUR 1 1.8029
دولار أسترالي AUD 1 1.1583
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.313
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1003
كرون دنماركي DKK 1 0.2424
لاري جورجي GEL 1 0.6296
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175
دولار كندا CAD 1 1.2587
دينار الكويت KWD 1 5.5493
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862
بيسو المكسيك MXN 1 0.0876
جنيه مصري EGP 1 0.0643
لاي مولدوفا MDL 1 0.0888
كرون النرويج NOK 1 0.1683
زلوتي بولندا PLN 1 0.3846
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0236
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.269
دولار سنغافورة SGD 1 1.2668
ريال السعودية SAR 1 0.4522
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0907
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0676
كرون التشيك CZK 1 0.0752
يوان الصين CNY 1 0.2469
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0463
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4817
كرون السويد SEK 1 0.1617
فرنك سويسرا CHF 1 1.8274
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1337
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.2845
بيسو تشيلي CLP 100 0.1986
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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