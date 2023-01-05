  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 5 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095

    أورو EUR 1 1.8029

    دولار أسترالي AUD 1 1.1583

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.313

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1003

    كرون دنماركي DKK 1 0.2424

    لاري جورجي GEL 1 0.6296

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

    دولار كندا CAD 1 1.2587

    دينار الكويت KWD 1 5.5493

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0876

    جنيه مصري EGP 1 0.0643

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0888

    كرون النرويج NOK 1 0.1683

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3846

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0236

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.269

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2668

    ريال السعودية SAR 1 0.4522

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.0907

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0676

    كرون التشيك CZK 1 0.0752

    يوان الصين CNY 1 0.2469

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0463

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4817

    كرون السويد SEK 1 0.1617

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8274

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1337

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.2845

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1986

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٦]
    تبادل الآراء مع شركة صينية حول الاستثمار في اذربيجان
    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢١]
    تصدير معظم اليوريا من بين المنتجات غير النفطية
    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٨]
    الصادرات غير النفطية تبلغ 302.1 مليون دولار
    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٢]
    كالين: تركيا وأذربيجان تواصلان العمل على "تاناب"