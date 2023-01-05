إسطنبول تستضيف مؤتمرا دوليا للغاز
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
باكو، 5 يناير (أذرتاج)
ستستضيف مدينة إسطنبول بتركيا مؤتمرا دوليا في العام القادم، بحضور مزودي أوروبا بالغاز والمستهلكين.
أفادت أذرتاج ان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز سبق وقال ان المؤتمر سيناقش مسألة انشاء مركز تزويد الطاقة في أراضي تركيا لنقل الغاز الطبيعي الى أوروبا. كما يخطط نقل الطاقة من البلدان الأخرى، فضلا عن الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي تركيا، على حد قوله. حاليا تستورد تركيا الغاز الطبيعي من 12 بلدا. كما قال الوزير ان تركيا لا تريد فرض أية قيود او مراقبة على عقود ستبرم في مركز التوزيع، على حد قول الوزير.
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