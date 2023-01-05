الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها أيام العطلة

باكو، 5 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 170 حالة حريق و 26 حالة حرجة و3 حوادث مرورية وحالتي انفجار تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 37 شخصا فيما أصيب 5 أشخاص وتسمم شخص خلال الحريق واكتشفت جثتين خلال حادثة الانفجار وحادث مروري وسلمتا إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.