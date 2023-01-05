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    روسيا تنظر في تصدير غازها الى باكستان باستخدام بنية تحتية بأذربيجان

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٢:١٣]
    روسيا تنظر في تصدير غازها الى باكستان باستخدام بنية تحتية بأذربيجان

    باكو، 5 يناير (أذرتاج)

    قال نائب رئيس وزراء روسيا آلكساندر نوفاك ان بلاده تنظر في تصدير الغاز الطبيعي الى باكستان وأفغانستان.

    أفادت أذرتاج نقلا عن صحيفة "باكستان اوبسيرفير" ان روسيا، التي علاقاتها مع أوروبا متوترة، تبحث عن أسواق جديدة لها. ولديها إمكانية لتصدير غازها الى باكستان عبر أراضي أذربيجان بالترانزيت. تكتب الصحيفة ان روسيا قد تنفذ هذا عن طريق تبادل الغاز مع إيران (بعملية "سواب". يمكن ان تنقل روسيا غازها الى المنطقة الجنوبية بإيران مستخدمة البنية التحتية الأذربيجانية مقابل نقل الحجم المتساوي من الغاز من قبل ايران الى باكستان.

    قال وزير النفط الإيراني جواد اوجي ان هذه العملية تعود بالنفع للجانب الإيراني و تساهم في معالجة قضية الغاز في مناطقها الجنوبية.

    يجب الذكر ان أذربيجان تتمكن من خلال هذه العملية من زيادة عائداتها من ترانزيت الغاز وتوسيع وتنويع امكانياتها للترانزيت.

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