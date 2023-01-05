الكشف عن قائمة شركات الطيران الأكثر أمانا

باكو، 5 يناير، (أذرتاج)

كشف موقع "إيرلاينز رايتنج دوت كوم" الالكتروني عن قائمة اكثر شركات الطيران امانا في العالم.

أفادت وكالة أذرتاج ان التصنيف يعتمد على مجموعة من العناصر التي تشمل الحوادث الخطيرة والمميتة التي وقعت مؤخرا ومبادرات السلامة الرائدة في الصناعة، وتقييم تدريب الطيارين، وعمر أسطول شركة الطيران، وعمليات التدقيق من الهيئات الإدارية والصناعية في مجال الطيران.

وتتصدرها شركة الطيران "كانتاس" الأسترالية. تأتي في الأماكن التالية شركات "طيران نيوزيلندا" و"الاتحاد للطيران" و"الخطوط الجوية القطرية" و"الخطوط الجوية السنغافورية".

وجاء ترتيب شركات الطيران منخفضة التكلفة على النحو التالي: "العربية للطيران" و"مجموعة طيران آسيا" و"اليجيانت" و"طيران البلطيق" و"إيزي جيت".