حديقة غير عادية تحت الماء

باكو، 5 يناير، (أذرتاج)

أعمال انشاء حديقة ReefLine تحت الماء على وشك الانتهاء. تنشئها شركة الهندسة المعمارية OMA. سيتألف مشروع ReefLine الرئيسي من وحدات خرسانية هندسية أنشئت نظرا لطوبوغرافية قاع البحر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الخبراء يعتبرون ان الحديقة بطول 11.2 كلم تحت الماء ستلعب دورا مهما في استعادة النظام البيئي البحري على ساحل فلوريدا، وكما ستجذب السياح الذين سيدرسون النباتات والحيوانات في المحيط.

يعتقد مؤلفو المشروع أن الحديقة تحت الماء ستجلب قدرا كبيرا من الدخل أيضا.