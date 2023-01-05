الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار

باكو، 5 يناير، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في حفل افتتاح مركز STEAM للابتكار في باكو.

أحاط وزير العلم والتعليم أمين أمر الله يف رئيس الدولة والسيدة الأولى علماً بالظروف المهيأة لدى المركز.

وقيل إن مركز الابتكار واقع في مبنى ذي 4 طوابق يحتضن مكان الطيران وغرف نيوتون الكلاسيكية ونيوتون للأطفال ومؤتمر وألعاب وتركيب ومختبر إعداد الروبوتات وهولوغرام ثلاثي الأبعاد ومناطق وي أر.

يذكر أن وزارة التعليم اطلقت منذ العام الدراسي الـ 2019-2020م مشروع STEAM أذربيجان بدعم مؤسسة حيدر علييف من اجل إعداد متخصصين ذوي الكفاءة العالية بالأخذ بعين الاعتبار حقائق النظام العالمي الجديد بما يواكب مع حقائق العالم الحديث ومشروع STEAM هو نهج تعليمي يمكن أن يساعد في حل المشكلات المختلفة في المجتمع وتحقيق أفكار جديدة نتيجة للجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات.