  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٦]

    باكو، 5 يناير، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في حفل افتتاح مركز STEAM للابتكار في باكو.

    أحاط وزير العلم والتعليم أمين أمر الله يف رئيس الدولة والسيدة الأولى علماً بالظروف المهيأة لدى المركز.

    وقيل إن مركز الابتكار واقع في مبنى ذي 4 طوابق يحتضن مكان الطيران وغرف نيوتون الكلاسيكية ونيوتون للأطفال ومؤتمر وألعاب وتركيب ومختبر إعداد الروبوتات وهولوغرام ثلاثي الأبعاد ومناطق وي أر.

    يذكر أن وزارة التعليم اطلقت منذ العام الدراسي الـ 2019-2020م مشروع STEAM أذربيجان بدعم مؤسسة حيدر علييف من اجل إعداد متخصصين ذوي الكفاءة العالية بالأخذ بعين الاعتبار حقائق النظام العالمي الجديد بما يواكب مع حقائق العالم الحديث ومشروع STEAM هو نهج تعليمي يمكن أن يساعد في حل المشكلات المختلفة في المجتمع وتحقيق أفكار جديدة نتيجة للجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٧]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يطلعان على الظروف المهيأة بعد الترميم الشامل لدى مركز تنمية الأطفال والشباب
    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [٠٠:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الاذربيجاني بمناسبة يوم التضامن ورأس السنة الميلادية
    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح الجزء الثاني من الحديقة المركزية في باكو
    ٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يشاركان في افتتاح مركز STEAM للابتكار