  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
    العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة

    خوجاوند، 5 يناير، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي شرطة خوجاوند المحررة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة رشاش و4 أنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وراجمتان القنابل و21 قنبلة يدوية و156 قذيفة من عيارات مختلفة و12 ألفا و800 طلقة من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية ايكينجي موغانلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية بادار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
    أوزبكستان تنشئ مدرسة ثانوية بسعة 960 مقعد في فضولي المحررة من الاحتلال