العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة

خوجاوند، 5 يناير، (أذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي شرطة خوجاوند المحررة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة رشاش و4 أنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وراجمتان القنابل و21 قنبلة يدوية و156 قذيفة من عيارات مختلفة و12 ألفا و800 طلقة من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.