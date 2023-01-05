باكو تستضيف البطولة الأوروبية للملاكمة

باكو، 5 يناير (أذرتاج)

ستستضيف باكو البطولة الأوروبية للملاكمة بين الشباب والشابات (تحت سن 22 عاما).

أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الشأن أعلنه الاتحاد الأوروبي للملاكمة في مدينة آسيزي الإيطالية.

حصلت أذربيجان على الحق في استضافة البطولة في أكتوبر – نوفمبر نتيجة التصويت متقدمة على المرشحتين بلغاريا ورومانيا. سيعلن موعد البطولة قريبا.

كشف الاتحاد الأوروبي للملاكمة عن اسمي البلدين اللذين يستضيفان المسابقتين الاخريين. تحتضن رومانيا البطولة الأوروبية بين الناشئين في يوليو بينما تستضيف سلوفانيا المسابقة بين التلاميذ في أغسطس.