الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يطلعان على الظروف المهيأة بعد الترميم الشامل لدى مركز تنمية الأطفال والشباب

باكو، 5 يناير، أذرتاج

اطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا على الظروف المهيأة بعد الترميم الشامل لدى مركز تنمية الأطفال والشباب في باكو.

أحاط وزير العلم والتعليم أمين أمر الله يف رئيس الدولة والسيدة الأولى علمًا بالظروف المهيأة لدى المركز.

ونظمت لدى المركز بعد الترميم الشامل 44 حلقة هواة فنون في الرقص والموسيقى وتعليم عزف مختلف الآلات الموسيقية والغناء والصحة والمسرحية والرسم واللغات الأجنبية والتنمية الذهنية والعلوم المختلفة والتقنية والندوة البيئية والنفسانية والطهي والسياحة وغيرها والمركز قادر على تعليم وتربية 1500 تلميذ في نفس الوقت على يد 105 موظف ومنهم 20 إداريا و20 فنيا و65 مدرسا.