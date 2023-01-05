قرية ايكينجي موغانلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 5 يناير (أذرتاج) تقع قرية ايكينجي موغانلي لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر اراز. احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال. تم تحرير القرية نتيجة الحرب الوطنية. تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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