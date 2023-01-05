مركز نظامي كنجوي الدولي يعقد اجتماعا في جنيف في يناير

باكو، 5 يناير (أذرتاج)

سيعقد مركز نظامي كنجوي الدولي اجتماعه الرفيع المستوى في 13-12 يناير بجنيف، ذلك في إطار التعاون مع مكتب جنيف لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت أذرتاج ان الاجتماع سيقام في موضوع "لم الشمل: صعوبات في إعادة بناء العالم المنقسم" ويناقش استراتيجية السلام العالمي والهجرة وأزمة اللاجئين وتعددية الأطراف بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غابريسوس والمسائل العديدة الأخرى.

سيلقي كل من المديرة العامة لمكتب جنيف للأمم المتحدة تاتيانا فالوفايا والرئيسة المشاركة في المركز فايرا فيكي فرايبيرغ والرئيس المشارك الآخر في المركز إسماعيل سراج الدين، ورئيس ديوان المدير العام لمكتب جنيف داود جيكفايدزه والرئيس الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة فولكان بوزكير والرئيسة الـ73 لمكتب جنيف ماريا فيرناندا. من المقرر ان يشارك في الاجتماع 13 رئيسا سابقا و6 رؤساء وزراء سابقين وأكثر من 10 وزراء خارجية سابقين من 22 بلدا.

كما سينظم الاجتماع التحضيري المكرس لمنتدى باكو العالمي العاشر المزمع انعقاده عام 2023.