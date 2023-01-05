دول جديدة ستنضم الى مشروع ممر الغاز الجنوبي

باكو، 5 يناير (أذرتاج)

ستنضم الى مشروع ممر الغاز الجنوبي، المخصص لتصدير الحجم الإضافي من الغاز الطبيعي من أذربيجان الى أوروبا، رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا والنمسا الى جانب بلغاريا.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله الرئيس البلغاري رومين راديف.

في لقائه مع وزير الطاقة البلغاري فاتح دونماز، قال الرئيس البلغاري ان الغاز الاذربيجاني سينقل الى أوروبا بتوظيف استثمارات قليلة. ان التعاون بين تركيا وأذربيجان في مجال تصدير الغاز الطبيعي الى أوروبا سيلعب دورا مهما في أمن الطاقة الأوروبي.

يخطط انشاء خط انابيب الغاز العابر للبحر الأيوني الادرياتيكي بطاقة نقل 5 مليار متر مكعب، لنقل الغاز الاذربيجاني الى دول البلقان. سيكون هذا الخط امتدادا لخط انابيب الغاز العابر للأدرياتيكي. سينشأ خط انابيب الغاز للحبر اليوني الادرياتيكي لتوصيل الغاز الى بلدان البلقان بعد نقله الى ألبانيا. سيتم ربط خط انابيب الغاز البحر اليوني الادرياتيكي بخط انابيب الغاز العابر للادرياتيكي في أراضي ألبانيا. سيتم توصيل الغاز الاذربيجاني الى كرواتيا ومونتنغرو والبوسنة والهرسك بعد ربط خطي الانابيب. ان الاتفاق بهذا الشأن أبرم عام 2007 بقيمة 630 مليون يورو ويتوقع استكمال اعمال انشائه بحلول عام 2025.