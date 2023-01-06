السفير الاذربيجاني يسلم نسخة من أوراق اعتماده نائبَ وزير الخارجية الكوبي
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٢٦]
باكو، 6 يناير (أذرتاج)
سلم السفير الاذربيجاني روسلان رضايف نسخة من أوراق اعتماده الى نائب وزير خارجية كوبا ايليو ادواوردو رودريغز بيردومو في 5 يناير.
أفادت أذرتاج أن نائب الوزير الكوبي أشاد بقرار حكومة أذربيجان عن تأسيس سفارة لها في كوبا مهنئا إياه بهذه المناسبة ومتمنيا له نجاحات.
اثناء المكالمة الهاتفية، اجري تبادل الآراء حول مواصلة التعاون الإيجابي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الجوانب بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والطبية والتعليمية والسياحية وغيرها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٥]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٧]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٥]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٥]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٩]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٠]
٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٥٦]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٠]
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
٠٥.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٣٢]
٠٥.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك