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    سياسة


    السفير الاذربيجاني يسلم نسخة من أوراق اعتماده نائبَ وزير الخارجية الكوبي

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٢٦]
    السفير الاذربيجاني يسلم نسخة من أوراق اعتماده نائبَ وزير الخارجية الكوبي

    باكو، 6 يناير (أذرتاج)

    سلم السفير الاذربيجاني روسلان رضايف نسخة من أوراق اعتماده الى نائب وزير خارجية كوبا ايليو ادواوردو رودريغز بيردومو في 5 يناير.

    أفادت أذرتاج أن نائب الوزير الكوبي أشاد بقرار حكومة أذربيجان عن تأسيس سفارة لها في كوبا مهنئا إياه بهذه المناسبة ومتمنيا له نجاحات.

    اثناء المكالمة الهاتفية، اجري تبادل الآراء حول مواصلة التعاون الإيجابي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الجوانب بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والطبية والتعليمية والسياحية وغيرها.

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