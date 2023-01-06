أذربيجان: 66 إصابة بكورونا في 5 يناير

باكو، 6 يناير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 66 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 83 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 5 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و562 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و232 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و9 مرضى منهم ويستمر علاج 321 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1846 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و436 ألف و506 فحص طبي.