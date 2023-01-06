جيش أذربيجان يتصدر قائمة اقوى الجيوش في منطقة جنوب القوقاز

باكو، 6 يناير (أذرتاج)

صنف تقرير "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم للعام 2023 أذربيجان في المرتبة الـ57 من بين 145 بلد، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

وحسب التصنيف السنوي، حلت جورجيا في المرتبة الـ85 في حين جاءت أرمينيا في المرتبة الـ94.

وحول المراتب الأولى لأقوى جيوش العالم، حلت كالمعتاد الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، متبوعة بروسيا في المرتبة الثانية، فالصين. وتحتل تركيا الشقيقة المرتبة الـ11.

يذكر أن أن هذا التصنيف العالمي لأقوى الجيوش، يضع أكثر من 50 عاملا لتقييم القوة العسكرية للدول المعنية، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.