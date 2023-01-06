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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0095

    أورو EUR 1 1.7887

    دولار أسترالي AUD 1 1.1498

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3176

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.099

    كرون دنماركي DKK 1 0.2405

    لاري جورجي GEL 1 0.6293

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

    دولار كندا CAD 1 1.253

    دينار الكويت KWD 1 5.5408

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3869

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0881

    جنيه مصري EGP 1 0.0624

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0886

    كرون النرويج NOK 1 0.1661

    زلوتي بولندا PLN 1 0.382

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0236

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2668

    دولار سنغافورة SGD 1 1.264

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.0906

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0613

    كرون التشيك CZK 1 0.0743

    يوان الصين CNY 1 0.2481

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0262

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4794

    كرون السويد SEK 1 0.1593

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8151

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1343

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.269

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1994

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

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