أذربيجان: تطعيم 396 جرعة من لقاح كورونا في 5 يناير

باكو، 6 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 396 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 325 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و18 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 40 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و932 ألف و675 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و396 ألف و890 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و728 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و395 ألف و397 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و660 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.