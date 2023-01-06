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    اقتصاد


    مناقشة امكانيات مشاركة الشركة التركية في المشاريع في أذربيجان

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٥‎]
    مناقشة امكانيات مشاركة الشركة التركية في المشاريع في أذربيجان

    باكو، 6 يناير، (أذرتاج)

    التقى رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع عضو مجلس إدارة شركة تمالتاش التركية للبناء والصناعة والتجارة هالوك حسن أوغلو.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول آفاق التعاون وإمكانيات مشاركة الشركة في المشاريع المنفذة في أذربيجان.

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