الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
باكو، 6 يناير، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 20 حالة حريق و 7 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.
وأنقذت فرق الطوارئ 5 أشخاص وبينهم قاصران فيما اكتشفت جثث 5 أشخاص وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.
تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
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