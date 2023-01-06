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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 20 حالة حريق و 7 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ 5 أشخاص وبينهم قاصران فيما اكتشفت جثث 5 أشخاص وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.

    تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

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