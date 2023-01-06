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    نفطجي باكو يتنافس في 4 مباريات ودية ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٧]

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    أطلق نادي نفطجي باكو لكرة القدم تدريبات ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا.

    وقال النادي في بيان إن التدريبات انطلقت في غياب 3 لاعبين مصابين وانضمام لاعب كان مصابا لمدة طويلة إليها.

    وأضاف انه يخطط التنافس في 4 مباريات ودية حيث يلتقي في 10 يناير مع واشاش الهنغاري وفي 15 يناير مع ميدز ليغنيسا البولندي وباتشكا توبولا الصربي وفي 19 يناير مع سروينا زويزدا الصربي.

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    نفطجي باكو يتنافس في 4 مباريات ودية ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا نفطجي باكو يتنافس في 4 مباريات ودية ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا نفطجي باكو يتنافس في 4 مباريات ودية ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا