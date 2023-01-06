نفطجي باكو يتنافس في 4 مباريات ودية ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا

باكو، 6 يناير، أذرتاج

أطلق نادي نفطجي باكو لكرة القدم تدريبات ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا.

وقال النادي في بيان إن التدريبات انطلقت في غياب 3 لاعبين مصابين وانضمام لاعب كان مصابا لمدة طويلة إليها.

وأضاف انه يخطط التنافس في 4 مباريات ودية حيث يلتقي في 10 يناير مع واشاش الهنغاري وفي 15 يناير مع ميدز ليغنيسا البولندي وباتشكا توبولا الصربي وفي 19 يناير مع سروينا زويزدا الصربي.