نفطجي باكو يتنافس في 4 مباريات ودية ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٧]
باكو، 6 يناير، أذرتاج
أطلق نادي نفطجي باكو لكرة القدم تدريبات ضمن معسكره الشتوي في أنطاليا.
وقال النادي في بيان إن التدريبات انطلقت في غياب 3 لاعبين مصابين وانضمام لاعب كان مصابا لمدة طويلة إليها.
وأضاف انه يخطط التنافس في 4 مباريات ودية حيث يلتقي في 10 يناير مع واشاش الهنغاري وفي 15 يناير مع ميدز ليغنيسا البولندي وباتشكا توبولا الصربي وفي 19 يناير مع سروينا زويزدا الصربي.
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