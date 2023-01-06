الخارجية: أذربيجان ستواصل جهودها لمحاكمة أرمينيا

باكو، 6 يناير (أذرتاج)

انتهكت أرمينيا بنود البيان الثلاثي انتهاكا صارخا وواصلت استفزازاتها العسكرية وزرعت أكثر من 2700 لغم، صنع في أرمينيا عام 2021، في أراضي أذربيجان منذ شهر أغسطس عام 2022. إن استهداف الأراضي المدنية بالألغام المزروعة ليس تهديدا لحياة الأشخاص المدنيين العزل، فحسب بل هو استفزاز يشكل خطرا لمعاهدة سلام لا تزال أذربيجان ملتزمة لتوقيعها أيضا. قُتل أذربيجاني وجُرح 7 أذربيجانيين، منهم 4 عمال مدنيين نتيجة انفجار لغمين ارضيين في محافظة كلبجار قبل 3 أسابيع.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان كل هذه المعلومات جاءت في طلب رفعته أذربيجان لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد أرمينيا في انتهاكها الممنهج لحقوق الانسان للأذربيجانيين.

كما جاء فيه ان أذربيجان رفعت طلبا لمحكمة العدل الدولية لحث أرمينيا على اتخاذ خطوات فورية لازمة في إزالة الألغام بصورة فورية وآمنة في المحافظات التي سيعود اليها مواطنو أذربيجان، على عدم استهداف المناطق المدنية بالألغام والمتفجرات الأخرى، على وقف استخدام طريق لاتشين لهذه الأغراض غير القانونية.

ستواصل أذربيجان جهودها للتوصل الى محاكمة أرمينيا في انتهاكها للمبادئ الدولية في حقوق الانسان.