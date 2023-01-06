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    أقاليم


    قرية ايوازخانبايلي لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 6 يناير (أذرتاج)

    تقع قرية ايوازخانبايلي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال في دائرة قرية مقصودلو.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 12 يونيو عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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