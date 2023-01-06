كازاخستان تعلن تمديد نظام "الأجواء المفتوحة" لمدة 5 سنين

باكو، 6 يناير (أذرتاج)

بهدف تنفيذ التوجيهات من الرئيس الكازاخستاني، بشأن توسيع عدد الوجهات وزيادة عدد الرحلات الدولية، أعلنت لجنة الطيران المدني لدى وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية تمديد نظام "الأجواء المفتوحة" حتى نهاية عام 2027.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة كازانفورم ان هذا النظام يقضي بإزالة كافة القيود المفروضة على عدد الرحلات ومنح "الحرية الخامسة" لشركات الطيران الأجنبية في الوجهات التي لا تعمل فيها شركات الطيران الكازاخستانية.

قيل في بيان اللجنة ان نظام "الأجواء المفتوحة" السائد في 12 مطارا جويا دوليا بالجمهورية يهدف الى جلب شركات النقل الجوي الأجنبية الجديدة وتطوير المنافسة بين الشركات وفتح وجهات جديدة وخفض أسعار تذاكر السفر وتطوير السياحة.