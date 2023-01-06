انخفاض سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 700 دولار
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٩]
باكو، 5 يناير، (أذرتاج)
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج انه وفقا لمعلومات بورصة لندن (ICE)، تم تسجيل هذا المؤشر لأول مرة منذ سبتمبر عام 2021، وانخفاض السعر الإجمالي منذ بداية اليوم كان أكثر من 2.8 بالمائة.
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