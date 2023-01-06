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    اقتصاد


    انخفاض سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 700 دولار

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٩]
    انخفاض سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 700 دولار

    باكو، 5 يناير، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج انه وفقا لمعلومات بورصة لندن (ICE)، تم تسجيل هذا المؤشر لأول مرة منذ سبتمبر عام 2021، وانخفاض السعر الإجمالي منذ بداية اليوم كان أكثر من 2.8 بالمائة.

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