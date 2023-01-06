الرئيس إلهام علييف يشارك في افتتاح بيت الأعمال الصغيرة والمتوسطة

باكو، 6 يناير، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في افتتاح بيت باكو للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

قدم رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة اورخان محمدوف إلى رئيس الدولة معلومات حول بيت باكو للأعمال الصغيرة والمتوسطة الواقع في حي ناريمانوف للعاصمة.

وجاء فيها أن المساحة العامة لبيت باكو للأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي هو الثالث في البلد تبلغ 11 الفا و262 متر مربع موضحا أن الدورين الأول والثاني من المبنى ذي الثلاثة طوابق مخصصان لخدمة أصحاب المشاريع والدور الثالث مخصص للموظفين. وبيت باكو للأعمال الصغيرة والمتوسطة قادر على خدمة 5 الاف صاحب مشروع خلال اليوم.

ويقدم بيت باكو للأعمال الصغيرة والمتوسطة أكثر من 150 خدمة من جانب 29 مؤسسة عامة وأكثر من 100 خدمة من قبل 20 مؤسسة خاصة بما فيه تسجيل الأعمال والحصول على التراخيص والتصريحات وإعداد خطة أعمال والحصول على الأموال المسهلة وتلقي خدمات ضريبية وجمركية وعامة ومصرفية وتأمينية وغيرها في مجالات الأعمال المحلية والدولية والتجارة الدولية والتنمية واللوجيستية والأخرى.

وقيل إن بيتي خاتشماز ويفلاخ للأعمال الصغيرة والمتوسطة الناشطين قدما إلى الحين اكثر من 170 ألف خدمة ومنها اكثر 165 الف خدمة بين الحكومة والأعمال ونحو 9 الاف خدمة بين الشركتين.