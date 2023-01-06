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    سعر النفط في السوق العالمية يكون مستقرا هذا العام

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٢٦]
    سعر النفط في السوق العالمية يكون مستقرا هذا العام

    باكو، 6 يناير، (أذرتاج)

    سيصل سعر برميل البترول من نوع "برنت" في الأسواق العالمية خلال العام الجاري إلى 100 دولار على الأقل وبحد أقصى 137 دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جريدة "الاقتصادية" السعودية أن مصادر الطاقة البديلة ستعطى الأفضلية في عام 2023. لهذا السبب، سينخفض حجم الاستثمارات في صناعة النفط وإنتاج النفط.

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