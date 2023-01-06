فضولي، 6 يناير، (أذرتاج)

تستمر أعمال اعادة بناء لحي سكني وهو الاول من الاحياء السكنية المخطط اعادة انشاؤه في مدينة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الارميني. ينشأ الحي في مساحة تبلغ 8.9 هكتار. ستنشأ فيه 38 بناء مع 846 شقة.

تتكون المباني من 4 و5 و6 و7 طوابق، 318 شقة بها غرفتان و430 منها ثلاث غرف و98 منها أربع غرف. سينشأ تحت كل مبنى موقف للسيارات. من المقرر إنشاء خزانين للمياه سعة كل منهما 950 مترا مكعبا وغرفة مرجل ومحطة كهرباء فرعية في المنطقة السكنية. سيتم تجهيز المباني بنظام تدفئة مركزي.