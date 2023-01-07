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    تركيا وأرمينيا تطلقان رحلات الشحن الجوي المباشر

    ٠٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٤٦]
    تركيا وأرمينيا تطلقان رحلات الشحن الجوي المباشر

    باكو، 7 يناير (أذرتاج)

    اتفقت تركيا وأرمينيا على إطلاق رحلات الشحن الجوي المباشرة بينهما اعتبارًا من مطلع العام الجاري.

    جاء ذلك في نتيجة المباحثات المتواصلة بين الممثلين الخاصين المعنيين بتطبيع العلاقات بين البلدين.

    ذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول الجمعة إن تجارة الشحن الجوي المباشر باتت ممكنة بين تركيا وأرمينيا اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023.

    وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة التركية أبلغت المصدرين بهذا التطور.

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