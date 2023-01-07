أذربيجان: 121 إصابة بكورونا في 6 يناير

باكو، 7 يناير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 121 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 59 مصابا وتوفي 4 مصابين بالفيروس خلال 6 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و683 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و291 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و13 مريضا منهم ويستمر علاج 379 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2794 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و439 ألف و300 فحص