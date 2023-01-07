أذربيجان: تطعيم 1242 جرعة من لقاح كورونا في 6 يناير

باكو، 7 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1242 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 976 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و103 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 116 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و47 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و933 ألف و917 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و397 ألف و866 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و831 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و395 ألف و513 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و707 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.