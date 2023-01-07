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    أقاليم


    قرية خالافلي لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 7 يناير (أذرتاج)

    كان سكان القرية يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لارمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في 23 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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