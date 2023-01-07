بحث آفاق التعاون بين أذربيجان ومصر

باكو، 7 يناير (أذرتاج)

التقت موكلة حقوق الانسان الأذربيجانية سابينا علييفا مع السفير المصري هشام محمد ناجي عبد الحميد.

أفادت أذرتاج نقلا عن مكتب موكل حقوق الانسان ان سابينا علييفا قالت ان أذربيجان ومصر تحتفلان بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرة الى عمق العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة وتطويرها.

تحدثت سابينا علييفا في اللقاء عن تاريخ انشاء مكتب حقوق الانسان في أذربيجان مشيرة الى الإصلاحات والاعمال المقامة في مجال حماية حقوق الانسان.

كذلك أحاطت السفيرَ علما عن الاعمال الوحشية والدمار والخراب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأرميني ابان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. قالت موكلة حقوق الانسان ان الجانب الاذربيجاني نظم بعثات تقصي الحقائق ميدانيا وأعد تقارير نتيجة لهذا.

قالت علييفا ان مصر دعمت دائما وحدة أراضي أذربيجان مشيرة الى ان الشعب الاذربيجاني شعر بالدعم المعنوي للشعب المصري ابان الحرب الوطنية وهذا يدل مرة أخرى على متانة علاقات الصداقة بين البلدين.

من جانبه أشار السفير المصري الى أهمية تطوير علاقات التعاون بين مؤسستي حقوق الانسان في كلا البلدين.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول آفاق التعاون بين البلدين في مجال تبليغ وتوعية حقوق الانسان.

في ختام اللقاء قدم للسفير طابع بريد مكرس ليوم مرور 20 عاما على تأسيس مكتب حقوق الانسان في أذربيجان.