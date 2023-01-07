انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي خلال الجولة الـ 15 من التصويت

باكو، 7 يناير (أذرتاج)

فاز الزعيم الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم السبت، بمنصب رئيس المجلس خلال الجولة الخامسة عشرة من جولات التصويت، حسبما أفادت وسائل الاعلام الامريكية.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" الروسية ان مكارثي حصل على 216 صوتا، وهو ما اعتبر كافيا لانتخابه لمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك عقب امتناع العديد من النواب الادلاء بأصواتهم لأي من المرشحين.

وقالت مديرة الجلسة: "حصل كيفن مكارثي من ولاية كاليفورنيا على أغلبية الأصوات وتم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب".

ومن جانبه، حصل زعيم الحزب الديمقراطي حكيم جيفريز في الجولة الخامسة عشرة على 212 صوتا أغلبهم من ممثلي الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

وبدوره هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مكارثي بتوليه بالمنصب وأعرب عن استعداده "للتعاون مع الجمهوريين" إلى أقصى حد ممكن.

ويعتبر منصب رئيس مجلس النواب ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي للحكومة الأمريكية.

وكان من المتوقع أن يفوز مكارثي برئاسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، لكنه لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب من الأصوات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 100 عام التي يخفق فيها مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس جديد للمجلس في جولة واحدة، وفي عام 1859، استغرق انتخاب رئيس المجلس 44 جولة تصويت.