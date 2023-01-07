باكو تستضيف الجولة التأهيلية لبطولة أوروبا لكرة اليد

باكو، 7 يناير (أذرتاج)

ستستضيف باكو جولة التصفيات التأهيلية لبطولة أوروبا لكرة اليد للرجال، والتي ستقام عام 2026.

حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني لكرة اليد، ستشارك فيها فرق كل من بريطانيا العظمى وقبرص ومالطا، بالإضافة إلى الفريق الاذربيجاني.

سيلعب الفريق الاذربيجاني مباراته الأولى ضد مالطا في 13 يناير. في اليوم التالي، سيتنافس لاعبو كرة اليد الأذربيجانيون مع بريطانيا العظمى، وفي اليوم الخامس عشر من يناير مع المنتخب القبرصي.