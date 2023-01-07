قيمة الصادرات الاذربيجانية غير النفطية تبلغ 3 مليار دولار

باكو، 7 يناير، (اذرتاج)

اقتربت قيمة الصادرات الأذربيجانية غير النفطية من 3 مليارات دولار أمريكي خلال اشهر يناير - ديسمبر من العام الحالي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) ان قيمة الصادرات الأذربيجانية غير النفطية بلغت 2991.99 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وهذا يزيد بنسبة 10.3 في المائة عن عام 2021.

وبلغت الصادرات غير النفطية 875.22 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 32.8 في المائة عن الربع الثالث. في ديسمبر 2022، بلغت قيمة صادرات المنتجات غير النفطية 303.48 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن قيمة الصادرات الأذربيجانية غير النفطية بلغت 2 مليار و 713.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021.