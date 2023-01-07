الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها أيام العطلة

باكو، 7 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 23 حالة حريق و 3 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ شخصين ومنهما قاصر واكتشفت جثة وراء الأبواب المغلقة بحي سوراخاني للعاصمة باكو وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.