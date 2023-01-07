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    سياسة


    رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا

    ٠٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٠]
    رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا

    باكو، 7 يناير، (أذرتاج)

    ستزور رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا والوفد المرافق لها مدينة أنطاليا التركية في 8 يناير للمشاركة في الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد يضم رئيسة اللجنة الثقافية للبرلمان قانيرة باشايفا والنواب إلهام محمدوف وأنار محمدوف وأيدين حسينوف ورئيس مكتب المجلس الوطني فريد حاجييف ومسؤولين آخرين.

    سيشارك الوفد الاذربيجاني في مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية الآسيوية وسيعرض موقف الجانب الأذربيجاني.

    في إطار الزيارة، سيعقد رئيس المجلس الوطني عددا من الاجتماعات مع رؤساء الوفود التي سيشاركون في الاجتماع.

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