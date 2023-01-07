أذربيجان: 120 إصابة بكورونا في 7 يناير

باكو، 7 يناير، أذرتاج

سجلت إصابة 120 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 91 مصابا وتوفي 4 مصابين بالفيروس خلال 7 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و803 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و382 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و17 مريضا منهم ويستمر علاج 404 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2459 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و441 ألف و759 فحص.