أذربيجان: تطعيم 826 جرعة من لقاح كورونا في 7 يناير

باكو، 7 يناير، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 826 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 519 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و68 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 183 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و56 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و934 ألف و743 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و398 ألف و385 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و899 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و395 ألف و696 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و763 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.