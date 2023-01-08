قرية علي اصغرلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٣ [١٩:١٥]
باكو، 8 يناير (أذرتاج)
تقع قرية علي اصغرلي لمحافظة فضولي في السفح الجبلي. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.
تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في الحرب الوطنية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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