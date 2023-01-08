خلوصي آكار: نشكر الشعب الاذربيجاني على مساعدته للجنود في نارجين

باكو، 8 يناير (أذرتاج)

في هذا اليوم الذي نحيي ذكرى شهداء صاريقاميش، نشكر الشعب الاذربيجاني الشقيق على المساعدة لجنودنا المحتجزين في جزيرة نارجين (في بحر الخزر).

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار في بيان نشره بمناسبة احياء ذكرى مرور 108 سنوات على مأساة صاريقاميش.

تحدث الوزير التركي عن تاريخ المأساة التي استشهد فيها أبناء الشعب التركي المغاوير سائلا الله الرحمة للشهداء.

كما قال الوزير ان جيش تركيا يساهم في حماية السلام في العالم من خلال دعمه للنضال العادل لجمهورية قبرص الشمالية التركية وأذربيجان وغيرهما من البلدان الصديقة والشقيقة والحليفة.