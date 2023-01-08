بحيرة جويجول تكتسي بحلتها البيضاء (صور)
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٠٢]
باكو، 8 يناير (أذرتاج)
اكتست بحيرة جويجول بحلتها البيضاء في ظل ظروف الطقس الوافرة بالثلوج المصحوبة بالصقيع. وهذا يزيد جمال البحيرة ويسحر محبي الطبيعة.
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