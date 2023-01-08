أذربيجان: 105 إصابة بكورونا في 8 يناير

باكو، 8 يناير (أذرتاج)

سجلت 105 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و22 حالة إصابة و 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 8 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و908 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و404 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و20 مريضا منهم ويستمر علاج 484 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2472 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و443 ألف و931 فحص.